Sheila Carvalho e Tony SallesReprodução do Instagram

Publicado 19/04/2024 12:10

Rio - Sheila Carvalho usou o Instagram, nesta quinta-feira, para celebrar os 17 anos de casamento com o cantor Tony Salles. A dançarina compartilhou um vídeo com uma série de imagens do casal, em momentos especiais, e se declarou para o cantor na legenda.

"Nossa jornada tem sido incrível, repleta de amor, cumplicidade e momentos inesquecíveis. Você é meu pedaço de céu na terra, e cada dia ao seu lado é uma bênção. Que nossa vida continue sendo maravilhosa juntos. Te amo!", escreveu ela.

Amigos e fãs do casal reagiram à publicação. "Lindos!!! Deus abençoe sempre", disse Viviane Araújo. "Que Deus abençoe infinitamente vocês, seus lindos", comentou Xanddy Harmonia. "Felicidades", desejou Ary Fontoura. "Que lindo! Que venham mais muitos e muitos anos de amor!", declarou um internauta.