Publicado 05/05/2024 11:11

Rio - A festa continuou para alguns famosos após a apresentação histórica de Madonna em Copacabana, neste sábado . Luciano Huck, Angélica, Anitta, Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Marina Sena e Pabllo Vittar curtiram um 'after' no Copacabana Palace, hotel luxuoso onde a Rainha do Pop está hospedada, e se divertiram bastante. Alguns registros da noitada foram compartilhados no Instagram.