Anitta fala sobre participação em show de MadonnaReprodução de vídeo

Publicado 05/05/2024 08:37

Rio - Anitta comentou a emoção de participar do show de Madonna, na praia de Copacabana, neste sábado, que reuniu 1,6 milhões de pessoas, em entrevista ao Multishow. A Poderosa disse que cancelou compromissos para estar presente no momento icônico da cidade maravilhosa, citou a importância da cantora norte-americana para as mulheres e descartou comparações com a Rainha do Pop.

"Pelo amor de Deus, nem ouse me comparar, porque isso aí não tem comparação! A rainha do pop mudou tanta coisa pra tanta gente, né? Acho que nós, mulheres, devemos essa nossa liberdade sexual e de expressão a todo o trabalho e esforço da Madonna durante tantas décadas, se esforçando pra mudar a forma como a gente é vista, e a gente deve ser livre sexualmente para fazer o que a gente quiser", opinou.

A cantora também citou em que mais se inspira em Madonna. "É o fato dela não querer somente bombar, hitar e ficar rica, ela quer mudar a vida das pessoas. Ela quer fazer a diferença", declarou ela, que ainda explicou o motivo de não ter recusado o convite de Madonna para participar do espetáculo a céu aberto.

"Para mim foi icônico! Quando ela me convidou, eu tinha um montão de coisa pra fazer e eu falei 'cara, isso é muito histórico na carreira dela, ela é um ícone, é histórico para o Brasil'. Então eu não podia não fazer parte, eu até tentei cancelar as outras coisas para conseguir fazer parte dos ensaios, mas não tinha como... Essa semana eu recebi o prêmio, não consegui estar aqui para os ensaios, mas estou felicíssima de ter conseguido fazer essa participação deliciosa com essa ícone que vai ser lembrada para sempre em todos os nossos corações. Ela é maravilhosa!", concluiu.



Momento caliente

Anitta subiu ao palco como "jurada convidada" no número "Vogue", onde dava nota às performance dos bailarinos, e se mostrou muito empolgada. No espetáculo, a "Girl From Rio" ainda protagonizou um momento pra lá de caliente, ao lado da Rainha do Pop, ao receber uma simulação de sexo oral de um dos bailarinos.