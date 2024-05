Madonna agradece fãs brasileiros na web - Reprodução de vídeo

Publicado 05/05/2024 09:33 | Atualizado 05/05/2024 09:35

Rio - Depois de reunir mais de 1,6 milhão de pessoas para as areias da praia de Copacabana, neste sábado, Madonna agradeceu a presença dos fãs no local e o carinho que recebeu deles em uma publicação feita no Instagram, neste domingo. A Rainha do Pop compartilhou um trecho de sua apresentação com Pabllo Vittar, durante a música "Music", e escreveu: "Coloque a culpa no Rio. Obrigada, Brasil!".