Fátima Bernardes e Túlio GadêlhaRômulo Guimarães /CS Eventos

Publicado 04/05/2024 21:23 | Atualizado 05/05/2024 16:14

Rio - Fátima Bernardes, de 61 anos, conversou com o Dia na noite deste sábado (4), enquanto esperava o grande show de Madonna começar. A apresentadora falou sobre sua expectativa para o evento e revelou que é a primeira vez que assiste a rainha do pop ao vivo.

"Eu já dancei músicas da Madonna. Acho as músicas incríveis, ela é incrível. O discurso dela para uma mulher como eu, combina muito com o que eu penso. Uma mulher que gosta muito de fazer o que deseja, com discurso feminista e afirmativo. Então quero ver hoje essa mulher de 65 anos brilhando", disse ela.Questionada sobre a música que está mais ansiosa para ouvir, ela respondeu: "'La isla Bonita' é uma música que gosto muito. Já dancei 'Like a Virgin' dessa fase mais antiga, atualmente eu confesso que não estou tão atualizada".A jornalista ainda deu detalhes sobre seu look. "Uma roupa confortável, fresca e prática. A gente se arruma muito cedo para vir para cá, estou há muito tempo na rua. Já usei [essa roupa] outras vezes, então sei que funciona".