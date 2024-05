Alinne Moraes, José Loreto e Zeca Camargo assistiram ao show de Madonna no Rio - Reprodução do Instagram

Alinne Moraes, José Loreto e Zeca Camargo assistiram ao show de Madonna no RioReprodução do Instagram

Publicado 05/05/2024 12:04

Rio - Um time de famosos comentou nas redes sociais a emoção de acompanhar de pertinho o show de Madonna, na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado. A atriz Alinne Moraes compartilhou uma série de registros da apresentação da Rainha do Pop, no Instagram, e definiu a noite como "inesquecível".

Monique Alfradique chegou a chorar em um momento do espetáculo. Ela também mostrou aos fãs um clique em que aparece com Flávia Alessandra e outros amigos, além de vídeos da cantora norte-americana arrasando no palco. "Histórico", escreveu ela na legenda da publicação. José Loreto foi outro artista que acompanhou a performance de Madonna. "Delícia de experiência", declarou.



Zeca Camargo assumiu que não soube traduzir bem em palavras o que sentia. "Eu vi a história sendo feita nas areias de Copacabana por Madonna. Eu não tô sabendo traduzir o que estou sentindo… E olha que eu sou bom nisso", frisou. Sophie Charlotte foi direta. "Que show. Que noite".

A jornalista Renata Ceribelle elogiou o show e disse que estava em êxtase. "Extasiados. Foi assim que Madonna nos deixou ontem. Quarenta anos de musicas e atitudes que transformaram gerações, reunidos em um mesmo show. Respeito às diferenças, aos desejos, uma luta incansável contra todo e qualquer tipo de preconceito, ironia e provocação. Estava tudo ali. Em coreografias que não deixavam uma multidão piscar nem parar de dançar e cantar. Foi lindo. Inesquecível".

