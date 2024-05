Luciano Huck posa coladinho com Madonna - Reprodução do Instagram

Luciano Huck posa coladinho com MadonnaReprodução do Instagram

Publicado 05/05/2024 09:51 | Atualizado 05/05/2024 09:55

Rio - Luciano Huck, de 52 anos, teve o privilégio de encontrar Madonna e posar coladinho com ela para uma foto. O apresentador do "Domingão", da TV Globo, compartilhou um registro do momento com os fãs, em uma publicação feita no Instagram, neste domingo, e aproveitou para agradecer e parabenizar a cantora pelo show histórico que ela realizou nas areias de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado.

fotogaleria

"Obrigado, Madonna! Mais uma vez, você fez história. O pop ganhou mais um capitulo. E de quebra você ajudou a curar um pais dividido; milhões de pessoas celebrando juntos a rainha do pop", escreveu Luciano, que participou do 'after' da Rainha do Pop, acompanhado da mulher, Angélica.

Luciano conheceu Madonna em 2009. Em 2012, o apresentador entrevistou a artista para seu antigo programa, "Caldeirão do Huck", no banheiro do quarto onde ela estava hospedada em Miami, nos Estados Unidos. Desde então, eles mantém a amizade.