Isis Valverde - Rômulo Guimarães /CS Eventos

Publicado 04/05/2024 21:45 | Atualizado 05/05/2024 16:17

Rio - De novo visual, Isis Valverde, de 37 anos, compareceu ao show Madonna nas areias de Copacabana, na Zona Sul do Rio, acompanhada do noivo, Marcus Buaiz, 44. Em entrevista ao Dia, a atriz opinou sobre a importância do evento e mostrou que está empolgadíssima para ver a diva pop ao vivo.