Deborah Secco homenageia Madonna ao recriar look da cantoraReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2024 19:30

Rio - Deborah Secco reviveu um icônico visual de Madonna para o Carnaval deste ano e resgatou a produção neste sábado (4), dia do show da cantora na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. A atriz ainda se declarou para a diva nas redes sociais.

"Madonna, a maior!!! Uma mulher revolucionária!!! Minha inspiração", escreveu ela, usando look inspirado no clipe de "Like a Virgin".Madonna se apresenta no Rio na noite deste sábado (4), às 21h50. O show é gratuito e encerra a The Celebration Tour, turnê que celebra os 40 anos de carreira da diva pop. Há a expectativa de que ao menos 1,5 milhões de pessoas compareçam ao evento para acompanhar a apresentação.