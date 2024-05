Pabllo Vittar exibe look para o show de Madonna - Reprodução / Instagram

Pabllo Vittar exibe look para o show de MadonnaReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2024 20:51 | Atualizado 04/05/2024 20:53

Rio - Rio - Pabllo Vittar compartilhou o look escolhido para a noite deste sábado (4), em que aconteceu o show de Madonna na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Através do Instagram, a artista que ensaiou com a rainha do pop recentemente, apostou em uma roupa com a estampada da diva americana.