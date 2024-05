Huck, Madonna e Angélica em clique antigo - Reprodução Instagram

Publicado 04/05/2024 15:05 | Atualizado 04/05/2024 15:13

Rio - Angélica publicou em seu Instagram, na tarde deste sábado (4), uma foto antiga ao lado do marido, Luciano Huck, e da estrela internacional Madonna, e celebrou show da rainha do pop na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta noite. A apresentadora ainda opinou sobre o impacto da apresentação da cantora norte-americana na cidade maravilhosa.



"Estamos prestes a viver um momento histórico. Vocês estão prontos? O dia é absolutamente todo da maior diva do pop, que vai levar ao seu encontro cerca de 1.5M de pessoas!", postou a artista.

Huck também se mostrou entusiasmado com a apresentação da turnê ‘The Celebration Tour’, e relembrou a entrevista que fez com a cantora, em 2012, no seu antigo programa, "Caldeirão do Huck", da TV Globo. "Hoje é dia de Madonna", compartilhou nos stories do Instagram. Huck também se mostrou entusiasmado com a apresentação da turnê ‘The Celebration Tour’, e relembrou a entrevista que fez com a cantora, em 2012, no seu antigo programa, "Caldeirão do Huck", da TV Globo. "Hoje é dia de Madonna", compartilhou nos stories do Instagram.

A Rainha do Pop fará seu maior show da carreira, no Rio, com a expectativa de público de de 1,5 milhão de pessoas. A abertura da apresentação ficará por conta do DJ americano Diplo. Já Pedro Sampaio e Catha comandarão o after da festa.