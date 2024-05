Nicollas Prattes e Sabrina Sato - Reprodução do Instagram

Nicollas Prattes e Sabrina Sato Reprodução do Instagram

Publicado 04/05/2024 11:56

Rio - Nicolas Prattes completa 27 anos, neste sábado, e recebeu o carinho da namorada, Sabrina Sato, logo nos primeiros minutos desta data especial, durante um jantar no Copacabana Palace, hotel luxuoso do Rio, onde Madonna está hospedada. A apresentadora deu um beijinho no amado e o parabenizou na ocasião. A atriz Fernanda Rodrigues, o marido, Raoni Carneiro, e familiares do ator também participaram da comemoração, que teve direito a bolo.

fotogaleria

"Hoje, faço 27 anos e virei 00:00 com quem amo. Tinha acordado às 4h da manhã para filmar, fizemos um dia lindo, surpresa de aniversário no set, estou aqui tomando café agora e pensando como sou abençoado e como é bom se cercar de quem torce por você, quem está ali pra qualquer momento. Hoje, se inicia um ciclo único, nunca mais faço 27 anos… Pensar assim dá uma vontade de viver danada, agradeço a Deus pela oportunidade de acordar hoje, fazer o que amo e ter saúde pra estar com os de verdade ", escreveu Nicolas no Instagram.

Sabrina Sato comentou a publicação. "Feliz aniversário meu lindo. Vamos comemorar muito. Desejo que realize todos seus sonhos e estou aqui com você pra tornar possível! Te amo".