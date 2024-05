Anitta exibe as curvas ao posar de biquíni - Reprodução do Instagram

Anitta exibe as curvas ao posar de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 04/05/2024 11:24

Rio - Após participar de um evento em Nova Iorque, Anitta está em solo carioca para curtir o maior show da carreira de Madonna, na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio,na noite deste sábado. Em uma publicação feita no Instagram, a Poderosa compartilhou uma série de fotos de biquíni e exibiu as curvas perfeitas. "Biquíni para combinar com o clima da cidade: Rio, estou aqui", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, além de elogiarem a beleza e boa forma da cantora, os internautas também especularam a participação dela na apresentação da cantora norte-americana. "A serenidade no olhar de quem vai cantar com a Madonna mais tarde", afirmou um usuário da rede social. "Ansioso para te ver com a Madonna hoje", disse outro. "Minha Expectativa pra essa noite é toda pra você. Te Amo", declarou outro.

Em entrevista ao Extra TV, Anitta disse que não participaria do Met Gala, que acontece no dia 6, devido ao show da Rainha do Pop na Cidade Maravilhosa. "Já estive no Met Gala três vezes e foi muito bom. Quero ir de novo ano que vem, mas este ano a Madonna está fazendo um show no Brasil. É o final da turnê dela, em Copacabana, um evento para mais de 1 milhão de pessoas. Fizemos uma música juntas em português, um funk brasileiro, para o álbum dela. E quando recebi o convite, fiquei tipo... eu definitivamente vou! É histórico no meu país, é a única coisa que se fala, então para mim é muito importante estar lá neste momento", afirmou.