Hungria lança a música Última VezLucas Carvalho / Divulgação

Publicado 04/05/2024 09:27

Rio - Hungia, de 32 anos, está radiante com o lançamento da música "Última Vez", em todas as plataformas digitais, nesta sexta-feira. Na canção, gravada de forma acústica, o cantor promove uma reflexão sobre a maneira que as pessoas levam a vida. O hit ainda conta com um videoclipe.

"Estou muito feliz. Na verdade, tudo que envolve música, lançamento, me deixa muito feliz porque eu amo essa arte. É uma canção que envolve sentimento puro. Às vezes a gente entra na engrenagem da vida e só sobrevive. E viver, de fato, as pessoas se esquecem. E a música fala sobre isso. Qual foi a última vez que você viveu, se apaixonou, teve aquele frio na barriga?", afirma ele em entrevista ao DIA.

O rapper ainda ressalta uma curiosidade sobre o novo trabalho. "Pela primeira vez grava uma música de outra pessoa. É do All-Star Brasil (formado por Fabricio Nogueira e Eduardo Henrique) esse som. Essa música era um filho deles, eles já lançaram através das plataformas dele. Depois que eu escutei, virou um filho para mim também. Acho que essa música é um filho nosso que vai render bons frutos", torce.



Hungria atualmente é conhecido não só por seus números astronômicos nas plataformas de música e vídeo, mas também por sempre colaborar com outros estilos. Isso fica ainda mais claro, com seu último álbum ‘Atmosfera’, onde o rapper além de trazer uma orquestra sinfônica para a produção das faixas, contou ainda com a participação do maestro João Carlos Martins na canção 'Preta'. Antes disso, Hungria tem na bagagem parcerias com Ana Castela, Alok, Gusttavo Lima, Claudia Leite, Marcelo Falcão e muito mais.

Assista ao clipe: