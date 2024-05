Thales Bretas compartilha foto de Paulo Gustavo com os filhos - Reprodução do Instagram

Thales Bretas compartilha foto de Paulo Gustavo com os filhosReprodução do Instagram

Publicado 04/05/2024 08:55 | Atualizado 04/05/2024 08:57

Rio - Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e Tatá Werneck usaram o Instagram, neste sábado, para prestar homenagens ao humorista, que morreu há três anos, em decorrência das complicações causadas pela Covid-19. O dermatologista compartilhou uma foto do artista com os filhos, Romeu e Gael, e fez um desabafo emocionante sobre o luto.

fotogaleria

"04/05. Ainda que eu tente não me incomodar tanto com essa data, uma melancolia me arrebata antes, durante e depois dela. Embora eu não fale muito publicamente sobre o luto, ele mora dentro de mim, quer eu queira quer não. Ninguém quer. Mas o fato, e que eu aprendi ao longo desses três anos, é que ele está e estará sempre aqui. Esse agora sou eu. Me transformou pra sempre, como um nascimento", iniciou.

"Enquanto o nascimento é a promessa de um novo mundo que se revela aos poucos, a morte é a certeza de que um mundo acabou abrupta e definitivamente. Pessoas me perguntam como consegui “superar” ou seguir após tamanha perda. E a verdade é que não se supera. Nem o tempo cura. Ele te mostra a necessidade de se reencontrar nessa ausência. Na saudade. Na adaptação dos planos. É fato que, pra quem fica, a vida continua", continuou.

"E eu acho, sempre achei e acharei que tem muito o que se viver enquanto nos é dado esse presente. Presente que revoga passado, reinventa futuro… mas revela surpresas, a cada minuto. Horas boas, horas bem amargas… algumas são digeridas em minutos. Outras te marcam como cicatrizes, e te tornam uma pessoa completamente diferente, pra sempre. E o que é o pra sempre? É esse ínterim que temos pra processar tudo isso enquanto nosso mundo também não apaga a nossa luz… assim é um pouco do que sinto hoje. Amanhã pode ser diferente. Mas minhas marcas carrego comigo. São parte da minha identidade. Nunca o todo. Mas parte, no meu pra sempre, sempre serão", concluiu.

Tatá Werneck também falou sobre a falta que sente do amigo, que brilhou como intérprete de Dona Hermínia, em sua rede social. "Sonhei com você de novo. Eu sonho tanto com você. Eu penso tanto em você. Você será sempre presente em nossas vidas. Fui em Aparecida essa Semana e pedi Missa para você, para Tati, minha amiga, e pra denguinho. Só de lerem seu nome, as pessoas se emocionam. Você é inesquecível, meu amigo. E eu te amo muito. Que você esteja em paz e tenha aprendido a descansar".

Confira:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)