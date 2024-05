Matteus e Isabelle curtem show de Joelma em clima de romance - Reprodução de vídeo / X

Matteus e Isabelle curtem show de Joelma em clima de romanceReprodução de vídeo / X

Publicado 04/05/2024 10:02

Rio - Parece que o romance entre Isabelle e Matteus segue firme e forte após o "BBB 24", da TV Globo. Os dois se reencontraram em Manaus, na noite desta sexta-feira, em um show da cantora Joelma e deram um selinho no palco. Um vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais. Eles também dançaram coladinhos durante a apresentação da artista.

fotogaleria

No Instagram Stories, Isabelle e Matteus mostraram aos fãs o encontro deles. No camarim da cantora, os ex-BBBs gravaram vídeos juntinhos e ao fundo era possível ouvir Joelma dizer: "Eu shippo". Eles também posaram para algumas fotos com a cantora nos bastidores.

A manauara chegou a fazer uma performance na abertura do show de Joelma. Alegrete acompanhou tudo de pertinho, filmou cunhã e gritou: "Linda". Em outro momento, os dois subiram ao palco e empolgaram o público. Matteus e Isabelle se abraçaram, beijaram e acenaram para os fãs do casal.