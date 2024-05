Paolla Oliveira e Nanda Costa no Conversa com Bial - Reprodução de vídeo

Paolla Oliveira e Nanda Costa no Conversa com BialReprodução de vídeo

Publicado 04/05/2024 12:08 | Atualizado 04/05/2024 12:13

Rio - As atrizes Paolla Oliveira e Nanda Costa, que esbanjam química com as personagens Jordana e Milena, em "Justiça 2", da Globoplay, participaram do programa "Conversa com Bial", da TV Globo, na noite desta sexta-feira. Na atração, comandada por Pedro Bial, a namorada de Diogo Nogueira revelou que não teve uma boa primeira impressão da mulher de Lan Lan.

fotogaleria

A dupla se conheceu quando eram alunas no curso Wolf Maya, e por serem da mesma idade, tiveram um sentimento de "rivalidade" para conseguir trabalhos. Alguns anos depois, Nanda foi fazer um teste nos Estúdios Globo, em Curicica, Zona Oeste do Rio, e reencontrou Paolla, que já atuava na novela "Belíssima". A dupla se conheceu quando eram alunas no curso Wolf Maya, e por serem da mesma idade, tiveram um sentimento de "rivalidade" para conseguir trabalhos. Alguns anos depois, Nanda foi fazer um teste nos Estúdios Globo, em Curicica, Zona Oeste do Rio, e reencontrou Paolla, que já atuava na novela "Belíssima".

"Estava com a minha mãe e contei que havia feito um teste. A gente não era amiga, mas nos conhecíamos. Paolla nos deu uma carona para o hotel. Paolla achava que eu era meio chata”, contou a intérprete de Milena.



"Acho que a gente tem um pré-conceito às vezes. A gente vai pegando umas peças e montando a personalidade de alguém. Eu achava ela chatinha porque fazia muito filme cool. [Pensava] ela não vai nem me dar bola", falou Paolla.



Os anos passaram e agora estão dando o que falar ao viverem o casal Jordana (Paolla Oliveira) e Milena (Nanda Costa). E a dupla também se conectou nos bastidores. Nanda compartilhou um álbum de fotos, no início do mês passado, se declarando para a amiga. "Te amo, garotinha. Sou sua fã", disse.