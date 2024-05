Paolla Oliveira e Nanda Costa agitam web com beijão: 'Meu sonho' - Foto: Reprodução

Paolla Oliveira e Nanda Costa agitam web com beijão: 'Meu sonho'Foto: Reprodução

Publicado 03/05/2024 12:52

Paolla Oliveira e Nanda Costa surpreenderam os fãs ao protagonizarem uma cena de beijo entre suas personagens Jordana e Milena em 'Justiça 2'. O vídeo rapidamente viralizou, especialmente entre as mulheres, que não economizaram nos comentários bem-humorados.



No X, antigo Twitter, a cena repercutiu e internautas deixaram claro o seu desejo de ser a Nanda Costa no momento do beijo com Paolla Oliveira. "Nanda realizou meu sonho e o sonho de todas as mulheres brasileiras. Até hetero desconfia da sexualidade por essa mulher", garantiu uma internauta.



Algumas brincadeiras surgiram comparando a realidade “complicada” das atrizes ao fazer a cena. "O pobre acordando: 'Deixa eu sair correndo para pegar o busão'. Nanda Costa: 'Partiu trabalhar porque hoje é dia de dar uns pegas na Paolla Oliveira'", disse uma seguidora com ironia.



"Hoje eu só queria ser a Nanda", desejou outra usuária. "O tipo de cena que eu nem cobraria cachê", afirmou uma terceira. "A Nanda Costa: 'Produção, acho que a cena não ficou legal, não. Vamos fazer de novo?'", brincou mais uma.