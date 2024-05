Atropelada por Lima Duarte pede reabertura de inquérito e diz que ator enganou a polícia - Foto: Reprodução

Publicado 03/05/2024 09:19 | Atualizado 03/05/2024 09:30

Lima Duarte em março de 2023, teve o processo criminal contra o ator arquivado, como anunciado com exclusividade pela coluna.



O imbróglio envolvendo Lima Duarte e Simone Regina ganha um novo capítulo. A defesa da mulher alega que o motorista do ator montou uma trama, usando uma testemunha falsa no tribunal, levando-a a pedir a reabertura do inquérito e a confrontação dos depoimentos em juízo. A motociclista Simone Regina, atropelada porem março de 2023, teve o processo criminal contra o ator arquivado, como anunciado com exclusividade pela coluna. Agora, este colunista descobriu que, além de pedir a prisão do artista e uma indenização de R$ 30 mil , ela solicitou a reabertura do inquérito.O imbróglio envolvendo Lima Duarte e Simone Regina ganha um novo capítulo. A defesa da mulher alega que o motorista do ator montou uma trama, usando uma testemunha falsa no tribunal, levando-a a pedir a reabertura do inquérito e a confrontação dos depoimentos em juízo.

João Antônio, motorista do veterano global, não teria informado se conheceu a testemunha no local do acidente, que, segundo informado pela defesa da vítima, narrou a dinâmica dos fatos totalmente diferente da versão dada por Lima Duarte na delegacia.



Documentos obtidos com exclusividade revelam que a defesa de Simone pede que os autos sejam remetidos para o Juízo Criminal do Júri e o inquérito para o DHPP por homicídio doloso qualificado (Quando há intensão de matar) .



Tudo indica que Simone não pretende desistir da ação judicial contra Lima Duarte. Enquanto isso, contudo, ainda não há informações sobre os próximos passos do ator após nova ação da mulher atropelada.