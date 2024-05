Belo diz que precisa superar separação - Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2024 19:14

Após seu aniversário de 50 anos, Belo abriu o coração e falou sobre o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa. O casal confirmou o término no mês passado após passarem 16 anos juntos.

No "The Noite", do SBT, o pagodeiro afirmou que sempre foi forte, mas que ainda não conseguiu superar o fim da relação. A notícia veio a público um dia antes do cantor dar início à turnê comemorativa de 30 anos do Soweto.

"Um momento bonito que estava vivendo e, ao mesmo tempo, triste. Foram 16 anos. A gente vai levar. Ainda não estou bem, mas a gente tem que superar. Sempre fui muito forte... Passei por adversidades na minha vida, momentos muito ruins e Deus me reergueu", afirmou Belo.

O artista ainda falou sobre ter chorado ao cantar "Reinventar" no primeiro show da turnê. "Ali, a gente estava revivendo momentos maravilhosos da década de 1990 com o Soweto. Não posso normalizar isso, de lotar um estádio, com 90 mil pessoas vendo e revivendo esse momento. Também não foi uma semana muito boa para mim, estou passando por uma separação. Juntei tudo aquilo", explicou.