Juliana Paes relembra perrengue para ver Madonna - Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2024 21:44 | Atualizado 02/05/2024 21:45

Juliana Paes revelou nesta quinta-feira (2) que já fugiu de casa para ver a Madonna. Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz narrou sua aventura para ir escondida ao show da rainha do pop no Rio de Janeiro.

A artista contou que juntava o dinheiro que ganhava da mãe e da tia para realizar o sonho de comprar o ingresso e ver Madonna de perto no Maracanã. "Fiquei colada no alambrado, eu vi a calcinha da Madonna!", afirmou.

"Ao invés de comprar o lanche, eu juntava [dinheiro] para pagar o cara da van. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi caindo a noite, eu tive que contar para minha mãe. Falei: 'mãe, eu estou aqui no show da Madonna'. E ela, 'o quê? Volta para casa!'. [Eu respondi] 'não tem como'", lembrou Paes.

Vale lembrar que Madonna está no Brasil e encerrará a turnê "The Celebration Tour" neste sábado (4) com um show gratuito na praia de Copacabana. Na noite desta quinta (2), a cantora Pabllo Vittar foi flagrada participando dos ensaios para a grande apresentação e deve realizar uma participação especial.