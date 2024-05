Patrícia Poeta performa Madonna no 'Encontro' e vídeo viraliza na web - Foto: Reprodução

Patrícia Poeta performa Madonna no 'Encontro' e vídeo viraliza na webFoto: Reprodução

Publicado 03/05/2024 11:41 | Atualizado 03/05/2024 12:26

No aquecimento para o aguardado show de Madonna em Copacabana, Patrícia Poeta surpreendeu os telespectadores do Encontro nesta sexta-feira (3). A apresentadora se vestiu como a icônica Rainha do Pop. Aparecendo com uma peruca loira e um top inspirado no famoso figurino da cantora dos anos 1990, a famosa deu o que falar.



Ao som de "Vogue", clássico de Madonna, Patrícia não hesitou em fazer a coreografia icônica da música, arrancando risadas e aplausos da plateia. "Se não é para se divertir, a gente acorda cedo. Em homenagem à Madonna, minha peruca está caindo", brincou a apresentadora.



Nas redes sociais, a performance de Patrícia Poeta logo se tornou assunto e rendeu diversos memes. Enquanto alguns elogiaram a caracterização, outros detonaram a dança da famosa, mas em tom de brincadeira. "A Patrícia Poeta agora de Madonna mirou no voguing e acertou na Macarena", ironizou uma internauta.



Alguns telespectadores até notaram semelhanças inesperadas, comparando a apresentadora não com Madonna, mas com Sônia Abrão. E houve quem lembrasse de outro momento marcante da TV brasileira, quando Ana Maria Braga se vestiu de Madonna no programa Mais Você, em 2001.

Com carisma de uma porta, Patrícia Poeta faz performance de Madonnapic.twitter.com/dENNNAX33O — AgitoPOP (@AgitoPOPnews) May 3, 2024

Sensacional vc ligar a TV e ver a Patrícia Poeta de Madonna. Fenômeno! #Encontro pic.twitter.com/z6vIZZ7EVd — Dieguinho (@diegoschueng) May 3, 2024