Guilhermina Guinle desabafa após morte do paiReprodução do Instagram

Publicado 04/05/2024 12:38 | Atualizado 04/05/2024 12:44

Rio - Guilhermina Guinle usou o Instagram, neste sábado, para lamentar a morte do pai, o empresário Luiz Eduardo Guinle, aos 82 anos, nesta sexta. A atriz compartilhou alguns registros feitos em uma igreja e citou características marcantes do familiar, que era filho de Octávio Guinle (1886-1968), fundador do hotel Copacabana Palace.

"Papi, te mandando muita luz por aqui. Que sorte eu tive de ter um pai tão carinhoso, afetuoso e gentil. Vai a dor e ficam as memórias boas, os bons conselhos, as boas risadas, os nossos jantares deliciosos, nossas viagens… Obrigada por tudo que você nos proporcionou nessa vida", escreveu a artista.

"Tantos, tantos e tantos presentes, viagens, lugares lindos, sonhos realizados. Mas o que vai ficar mesmo é a sua suavidade e gentileza. A delicadeza nas suas palavras sempre. E a sua frase mais dita nos últimos anos: 'Mina, Rapha, vocês foram a melhor coisa que eu fiz nessa vida…'", completou Guilhermina.

A atriz recebeu o apoio dos amigos no momento de dor. "Mina meus sentimentos! Que ele descanse em paz", afirmou Carol Magalhães. "Já nos falamos hoje, mas quero reiterar o quanto sou grata pela convivência tão amorosa, alegre e querida do Leg. Em breve estaremos juntas para te abraçar muito minha amada", escreveu a atriz Lúcia Veríssimo. "Agradeço por todos os maravilhosos momentos que vivemos juntos. Obrigada Luis Eduardo", disse a atriz Alexia Dechamps.