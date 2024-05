Iza compartilha registros de show em Maricá - Reprodução do Instagram / Carol Caminha

Publicado 26/05/2024 11:45

Rio - Grávida da primeira filha, que se chamará Nala, Iza se apresentou em Maricá, município localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite deste sábado (25), e empolgou o público com seus maiores sucessos. A cantora de 33 anos compartilhou alguns registros do show em seu Instagram e falou sobre a fase especial em sua vida.

"Mais uma noite que vocês fazem a Nala (e a mamãe) muito feliz!!!! Tem sido mágico viver isso em cima do palco, cantando e dançando, fazendo o que eu amo!", escreveu ela, que em um momento do espetáculo interagiu com sua bailarina, Tati Nazario, que também espera um bebê.

Nala é fruto da relação entre Iza e o jogador Yuri Lima. O casal assumiu o namoro em janeiro do ano passado.