Gabi Prado faz antes e depois de engordar 12 kilos - Reprodução / Redes sociais

Gabi Prado faz antes e depois de engordar 12 kilosReprodução / Redes sociais

Publicado 28/05/2024 21:29

Rio - Gabi Prado, ex-participante do reality "De Férias Com o Ex", conversou com os seguidores sobre as mudanças corporais que está passando com uma retrospectiva por meio das fotos, em tom de desabafo e aceitação, na terça-feira (28).

"Hoje eu resolvi falar um pouco sobre o meu corpo... eu cheguei a pesar 49 kg em 2020. Estava muito doente, no auge da minha depressão e só conseguia ingerir líquidos por uns dois a três meses. Depois, comecei a comer, mas era muito pouco. Na primeira foto, eu pesava 54 kg e achava que nunca passaria disso, pois tive muitos traumas por ser magra demais", começou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Prado (@pradogabrielle)

Ela revelou que sempre quis engordar: "Acredito que, por estar vivendo uma fase mais calma, com o apoio do meu marido, as coisas foram fluindo e eu comecei a comer por vontade e não por obrigação". Ela conscientizou os fãs a buscarem dietas apenas com profissionais de nutrição e emagrecer de forma saudável.