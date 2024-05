Angelina Jolie e os seis filhos na estreia do filme "Eternos" - Reprodução

Angelina Jolie e os seis filhos na estreia do filme "Eternos"Reprodução

Publicado 28/05/2024 19:46

Rio - A novela do distanciamento entre Brad Pitt e os filhos ganhou um novo capitulo. Dessa vez, Viviene, a filha caçula de 15 anos, também abriu mão do sobrenome do pai. Nos créditos da peça "The Outsider", que a mãe Angelina Jolie protagoniza. o nome "Viviene Jolie" aparece como uma das produtoras.

A revista americana InTouch Magazine descobriu a opção da adolescente, de forma muito semelhante à escolha da filha de Tom Cruise e Katie Holmes , que também renegou o sobrenome do pai e no caso dela, optou por "Suri Noelle", pouco conhecido na indústria de Hollywood.

Viviene Jolie (a esq.) e Angelina Jolie (a dir.) Reprodução

Os panfletos contendo créditos de peças de teatro e outros eventos tem sido bastante reveladores: Zahara Marley Jolie também foi "descoberta" da mesma forma em apresentação da faculdade. Já Shiloh Jolie tem uma conta privada no Instagram com o nome de "Shi Jolie".

Pitt e Jolie viveram juntos entre 2005 e 2016, tendo trocado alianças em 2014. Os outros quatro filhos deles além de Vivienne e seu irmão gêmeo Knox são Shiloh (17 anos), Zahara (19 anos), Pax (20 anos) e Maddox (22 anos). Angelina Jolie tem a guarda primária das crias desde 2018, após decisão de tribunal dos Estados Unidos no processo do divórcio turbulento entre o casal de famosos.