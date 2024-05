Isabel Fillardis compartilha registros com Jamal Anuar - Reprodução / Instagram

Isabel Fillardis compartilha registros com Jamal AnuarReprodução / Instagram

Publicado 28/05/2024 16:56

Rio - A atriz Isabel Fillardis, de 50 anos, celebrou, nesta terça-feira (28), os 21 anos de seu filho Jamal Anuar, compartilhando no Instagram um vídeo com diversos registros da vida do jovem. Jamal nasceu com Síndrome de West, uma rara condição neurológica que provoca espasmos epiléticos recorrentes.

"Eu posso dizer que essa canção 'Bem Simples' foi a primeira comunicação com Jamal. Todas as vezes que eu não conseguia entender o que ele queria, e ficava angustiada, eu simplesmente cantava essa música e ele parava e sorria. São 21 anos minha gente!!! 21 anos de força, resiliência, aprendizado, esperança e Amar. Feliz Vida meu filho", escreveu na legenda da publicação.

Isabel também é mãe de Analuz, de 23 anos, e de Kalel, de 10 anos. Ela está afastada das novelas desde sua participação em um capítulo de "Fuzuê", da TV Globo. Anteriormente, em 2023, integrou o elenco de "Amor Perfeito", também na emissora.