Rodrigo Simas no programa Sem CensuraReprodução/TV Brasil

Publicado 28/05/2024 20:00

Rio - Rodrigo Simas, 32 anos, destacou a importância de falar abertamente sobre sua sexualidade, no ano passado, ao revelar publicamente que é bissexual e como isso ajudou a tirar um peso de suas costas e o fez até melhorar profissionalmente.

fotogaleria

“Cada vez mais eu me aproprio de mim", contou ele durante entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil. Na ocasião que falou sobre o assunto abertamente, ele estava em cartaz com a peça "Prazer, Hamlet".

"É uma coisa que já vivo na minha vida e, quando me perguntaram eu estava no teatro numa entrevista por telefone. Sabe quando você já está nervosinho? (Pensei) 'vou falar no telefone qualquer coisa'". E ela (repórter) me perguntou por que eu questionava a sexualidade de Hamlet e perguntou da minha vida, uma questão de pessoas querendo saber e eu sempre respondi que acredito na liberdade de você só ser o que é, sem esses rótulos, e é uma defesa também para não me rotular", explicou.

Simas disse que em um momento da entrevista, a jornalista quis saber se ele se identificava com alguma letra do LGBTQIA+. "Aí eu parei e disse, sim, me identifico com a letra B. Só que ela gaguejou na hora, ficou nervosa. Aí ela me agradeceu por ter falado com naturalidade... Eu acho que o meu artista está nascendo muito mais forte agora. Ele está num lugar muito mais potente", completou.

A apresentadora Cissa Guimarães opinou sobre a importância de cada artista se colocar no lugar de fala. "Quando a gente coloca uma coisa dessas, a gente ajuda outras pessoas que estão no mesmo lugar, cheias de problemas, trancadas, com medos. 'Pô, o Rodrigo Simas esta falando disso, eu posso também falar, eu posso ser'", disse ela.

"Exatamente, a gente só está sendo", concluiu o ator, que namora a atriz Agatha Moreira há mais de seis anos.