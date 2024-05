Sophia Abrahão - Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2024 16:29

Rio - Sophia Abrahão, de 33 anos, compartilhou no programa "Sem Censura", da TV Brasil, que foi perseguida por um homem durante a exibição da novela "Rebelde", na Record. "Cheguei a registrar um boletim de ocorrência", contou ela.

"Fiz isso porque estava com medo. Quando fomos fazer um show em Belo Horizonte com os Rebeldes, a segurança foi alertada sobre o risco", continuou. A versão brasileira da novela foi transmitida entre 2011 e 2012. atriz ressaltou a importância da atenção extra da segurança naquele evento devido ao perigo. "Não sabemos o que pode acontecer... como no caso do John Lennon ou da própria Ana Hickmann... Foi uma situação terrível", comentou.Apesar de o perseguidor nunca ter sido identificado, Sophia revelou que ele parou de persegui-la, o que trouxe alívio. "Ele não foi identificado, não sabemos o nome dele. Mas ele sumiu e me deixou em paz. O medo que eu sentia também afetava meus pais, e isso era o pior para mim", concluiu a atriz.