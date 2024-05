Viviane Araújo mostra reencontro emocionante com o filho - Reprodução / Instagram

Publicado 28/05/2024 21:05

Rio - Viviane Araújo emocionou a web ao compartilhar o reencontro que teve com o filho, Joaquim, de 1 ano e 8 meses. Nesta segunda-feira (27), a atriz, que estava voltando de Portugal, mostrou que ela e o filho não seguraram as lágrimas ao matar a saudade.

Viviane foi a Portugal a trabalho sem o filho e o marido, Guilherme Militão, que gravou o reencontro dos dois. Assim que viu a mãe, Joaquim ficou todo eufórico e não segurou o choro ao chegar perto da atriz, que logo correu para abraçar o pequeno.

"Meu mundo", escreveu ela na legenda do Storie que mostrava o reencontro entre mãe e filho. Ainda no aeroporto, já a caminho de casa, Viviane não desgrudou do menino. "Olha quem está aqui comigo. Veio buscar a mamãe, ver o avião?", conversou ela com Joaquim.