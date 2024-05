Isabelle Nogueira fala sobre amizade com Djidja Cardoso, que morreu aos 32 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2024 17:54 | Atualizado 28/05/2024 18:01

Rio - A ex-BBB Isabelle Nogueira lamentou a morte precoce, aos 32 anos, de Djidja Cardoso, conhecida como Sinhazinha do Boi Garantido, do festival de Parintins, no Amazonas. A Cunhã Poranga começou falando sobre a proximidade entre as duas.

"Confesso que hoje não é um dos dias mais alegres. Uma querida amiga minha partiu. A dor da partida é sempre inexplicável, mas essa está mexendo comigo especialmente pela forma como aconteceu. Eu e Djida vivemos momentos marcantes, principalmente em suas realizações que tive orgulho de acompanhar", disse ela nesta terça-feira (28).

Isabelle contou que as duas se encontraram na semana passada. "É incrível como dizem que as pessoas se despedem, porque parecia mesmo uma despedida e esse é um dos motivos das minhas lágrimas, porque nunca sabemos quando vai ser a última vez", seguiu.

Ela aproveitou para fazer uma reflexão para a vida: "quando vamos dar o último abraço em quem amamos?. Hoje c me acolher e refletir. Para Djidja: minha amiga, lembrarei de você pra sempre como uma pessoa alegre, cheia de vida, trabalhadora e sonhadora. Deixo a minha gratidão por todos os momentos que vivemos juntas e que Deus te receba nos Seus braços", concluiu a ex-BBB, que se apresenta no Boi Garantido, no Festival de Parintins como Cunhã Poranga.

Causa da morte não foi divulgada

Djidja Cardoso, conhecida como Sinhazinha do Boi Garantido, do festival de Parintins, no Amazonas, morreu na manhã desta terça-feira (28) aos 32 anos.

A causa da morte não foi revelada até o momento. Em nota, a família informou que "toda e qualquer circunstância que envolveu seu falecimento será esclarecida perante às autoridades" e agradece o apoio de todos.

O perfil oficial do Boi Garantido lamentou a perda precoce da amazonense que representou a Sinhazinha durante cinco anos, de 2015 até 2020. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa eterna sinhazinha, Djidja Cardoso. A flor mais linda do curral, partiu. Partiu fisicamente, mas permanecerá viva em nossa memória. No dia 10 de outubro de 2015 pôde realizar o sonho mais incrível e fantástico da sua vida, segundo ela “mudou a sua vida 100%”. Um sonho de menina e o sonho de toda família Parintinense. Foram 5 anos defendendo o item 07, Sinhazinha da Fazenda", iniciou a nota.