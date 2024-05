Maiara revela motivo de bronca em fã - Reprodução / Instagram

Publicado 28/05/2024 14:01

Rio - Maiara, dupla com Maraísa, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (27) para explicar porquê interrompeu um show para dar uma bronca em uma fã durante o Festival do Abacaxi, em Floresta do Araguaia, no Pará, na sexta-feira (24).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que a dupla sertaneja para o show para chamar a atenção de uma pessoa na plateia. "Não, mulher fazendo barraco em festa? Pelo amor de Deus, uma festa tão tranquila. A tal da cachaça, vou te falar, ela humilha", disse Maraisa. "Se você jogar alguma coisa mais para cima, você vai ser retirada da festa. Você está colocando as pessoas em perigo aqui. Faz para você ver, que eu vou te mostrar onde é seu lugar. Saia daqui. Vai fazer graça na sua casa", completou Maiara.

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, começaram a surgir boatos de que o puxão de orelha teria acontecido porque a mulher havia chamado Maiara de "calango seco". A sertaneja, no entanto, compartilhou uma publicação nos Stories, do Instagram, que desmentia o rumor.

"Maiara se irritou com uma mulher que estava jogando coisas no palco e colocando as pessoas em perigo. Ao contrário do que vem sendo veiculado, o motivo da 'bronca' dela não foi por algum apelido", dizia a postagem compartilhada por Maiara, que agradeceu: "Obrigada por explicar!".