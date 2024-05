Drew - Reprodução/Record

DrewReprodução/Record

Publicado 28/05/2024 11:46

Rio - Tequan Richmond, de 31 anos, famoso por interpretar Drew em " Todo Mundo Odeia o Chris ", entrou na onda dos artistas que expressam o carinho pelo Brasil. O ator usou as redes sociais para compartilhar uma foto onde aparece vestindo a camisa da seleção brasileira de futebol.

Em abril, Vincent Martella, que interpreta Greg na série, também vestiu uma camiseta com a frase: “Eu sou famoso no Brasil”. O ator chegou a vir ao Brasil e esteve por São Paulo para participar do programa "The Noite com Danilo Gentili", no SBT.



A publicação de Richmond rapidamente recebeu inúmeros comentários, agitando as redes sociais. Após o post, fãs do ator iniciaram um movimento para que Martella ganhasse mais seguidores na rede, superando Tyler James Williams, protagonista da série.