Vincent Martella chegando no Aeroporto de GuarulhosMarcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 16/04/2024 11:58

São Paulo - Após repercutir nas redes sociais com campanha para ganhar seguidores brasileiros no Instagram, Vincent Mortello, que dá vida ao personagem Greg de "Todo mundo Odeia o Chris", desembarcou na manhã desta terça-feira (16), no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Martella vai participar do programa "The Noite com Danilo Gentili", no SBT, na madrugada de quarta (17).

Ao aterrissar, o astro infanto-juvenil, de 31 anos, cumprimentou e tirou fotos com os fãs que o aguardavam no aeroporto. Nas últimas semanas, ele ganhou destaque nas redes sociais após postar uma foto vestindo uma camisa com a escrita, em português, "Eu sou famoso na Brasil". A partir daí, foi criada uma campanha para que Martella ultrapassasse o número de seguidores de Tyler James Williams, protagonista do seriado. Atualmente, ele conta com mais de 6 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.