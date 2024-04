Thaila Ayala comemora aniversário no Rio - Reprodução / Instagram

Thaila Ayala comemora aniversário no RioReprodução / Instagram

Publicado 16/04/2024 08:01 | Atualizado 16/04/2024 12:50

Rio - Thaila Ayala celebrou seus 38 anos de idade com uma festa no Rio de Janeiro, onde reuniu amigos e familiares. A atriz, que interpreta Elisa na novela "Família é Tudo", da TV Globo, compartilhou nas redes sociais algumas das fotos de momentos especiais do evento, nesta segunda-feira (15).

fotogaleria

Nas imagens, ela aparece beijando seu marido, Renato Góes, e também pode ser vista ao lado dos filhos, Francisco, de dois anos, e Tereza, de um ano . Thaila também convidou amigas como Sophie Charlotte, Fiorella Mattheis e Julia Faria.

Na legenda da publicação, ela expressou sua gratidão pela noite repleta de amor, alegria, cumplicidade e amizade. "Impossível caber em apenas um carrossel o que foi essa noite cheia de amor. Obrigada a todos por mais um ano juntos, vocês fazem da minha vida melhor! Amo vocês", disse ela.



Além das amigas mencionadas, Thaila também recebeu a presença das atrizes Isis Valverde e Rafa Kalimann, compartilhando fotos espontâneas com as convidadas nos Stories do Instagram.