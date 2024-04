Kéfera marca presença em show dos Jonas Brothers em São Paulo - Van Campos/ Agnews

Publicado 16/04/2024 20:35

Rio - Noite de música! Kéfera marcou presença, nesta terça-feira (16), no show dos Jonas Brothers, que acontece no Allianz Parque, em São Paulo. Para a ocasião, a influenciadora apostou em uma saia preta e um body com transparências.

"Quem são essas gatinhas indo para o show dos Jonas Brothers?", disse Kéfera ao publicar um story do look com uma amiga. A influenciadora revelou ainda que essa é a quarta vez que vai em um show do trio de irmãos, que ficaram conhecidos pelo seriado na Disney Channel.

Além dela, Vitor Kley também fez questão de prestigiar a apresentação. O cantor posou para as fotos usando muletas.