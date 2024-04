Cachorrinha Maria Callas era uma das maiores paixões de Sylvia Massari - Reprodução / Facebook

Cachorrinha Maria Callas era uma das maiores paixões de Sylvia Massari Reprodução / Facebook

Publicado 16/04/2024 13:50 | Atualizado 16/04/2024 13:57

Rio- A atriz e cantora Sylvia Massari causou comoção nas redes sociais, nesta segunda-feira (15), ao fazer um desabafo sobre a morte de sua cachorrinha, Maria Callas, após complicações ocasionadas por uma cirurgia na vesícula.

fotogaleria

"Hoje eu acordei achando que tudo não passava de um sonho ruim! Eu ia esticar minhas pernas, até encontrar você no pé da cama, olhando para mim, como sempre fazia, mas acordei para a realidade triste que tirou você da minha vida. Não estou sabendo lidar com o apartamento vazio, sem você, sem Jacqueline, sem a farra do dia a dia, sem suas broncas cada vez que eu voltava da rua", começou a atriz em postagem no Facebook, citando também a gatinha Jacqueline, que morreu no início de abril.



"Ficou um vazio que jamais pensei sentir. Nossos passeios pelos shoppings, sua companhia nos restaurantes, seus olhinhos me perguntando: 'Onde vamos?' Olhei seu colírio e pensei: 'Nunca mais vou dizer: Você não tem óculos escuros, então vem botar colírio!' Até parecia que você ria de mim todos os dias, ouvindo a mesma frase", continuou Sylvia, que batizou o animal com o nome daquela que é considerada a maior cantora lírica de todos os tempos.



Mesmo com a dor, Sylvia contou que planeja, um dia, ver novamente a cadela. "Nos encontraremos de novo! Você vai abanar o rabinho freneticamente, como sempre fez! Vou dançar de novo com você, rodando muito até ficarmos tontas! E vamos rir outra vez."

Com diversas peças de sucesso no currículo, a atriz também possui trabalhos importantes na TV, entre eles o humorístico "A Praça É Nossa", no SBT. Ela é casada com o produtor musical Guto Graça Mello.

*Reportagem do estagiário Francisco Procópio, sob supervisão de Raphael Perucci