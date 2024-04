Sérgio Hondjakoff - Divulgação/Rede Globo

Sérgio HondjakoffDivulgação/Rede Globo

Publicado 16/04/2024 09:34

Rio - Sérgio Hondjakoff compartilhou nesta terça-feira (16) um desabafo sobre sua jornada de recuperação contra o vício em drogas, após estar há cerca de um ano sem fazer o consumo de nenhuma delas. Ele aproveitou para relembrar a alta da clínica de reabilitação, no início do ano passado.

fotogaleria

O ator conhecido por ter interpretado o personagem Cabeção, na "Malhação" dos anos 2000, também detalhou o período conturbado que enfrentou até o seu tratamento. "Mas agora estou bem, estou tranquilo", disse ele.

Vale destacar que Sérgio, de 39 anos, foi internado após uma transmissão ao vivo em seu perfil do Instagram, onde discutiu com o pai. Na ocasião, ele chegou a fazer ameaças e danificou boa parte dos móveis da casa, por conta do vício que tinha. Atualmente, mora no Rio de Janeiro.