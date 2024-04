Isabella Santoni anuncia noivado com Henrique Blecher - Reprodução / Instagram

Publicado 16/04/2024 18:37

Rio - Isabella Santoni anunciou nesta terça-feira (16) que está noiva. Através de um post em suas redes sociais, ela anunciou que aceitou o pedido do empresário Henrique Blecher. A atriz mostrou detalhes do seu anel de noivado e revelou que já tem data marcada para o casamento.

"Eu disse sim e já tem data marcada", escreveu ela na legenda da publicação.

Famosos e internautas desejam parabenizaram casal. "Felicidades Isa", desejou Jeniffer Nascimento. "Te amo!!!! Sua alegria é minha", disse Polliana Aleixo. "A cor da pedra azul do anel igual seus olhos, que tudo!", observou uma fã. "Karina, seu pai sabe? Felicidades!", brincou a seguidora, fazendo referência a personagem de Malhação.



O casal se conheceu em julho de 2023, em um show do Nando Reis, no Rio, e decidiram morar juntos em janeiro deste ano. A atriz, inclusive, declarou que o noivado aconteceu em novembro do ano passado, mas ela só decidiu compartilhar o momento agora.



O advogado Henrique Blecher foi casado durante dois anos com a atriz Emanuelle, mas se separaram em 2015.