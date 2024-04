Simaria comenta que está solteira - Reprodução/Instagram

Simaria comenta que está solteira

Publicado 16/04/2024 18:12 | Atualizado 16/04/2024 18:18

Rio - Simaria, 41 anos, respondeu algumas perguntas de seguidores no Instagram, nesta terça-feira (16). Ela disse que está solteira e "na pista".

"Faz muito tempo que não sei o que é homem, não tô com vontade de ter um relacionamento com ninguém, estou numa fase que estou me conhecendo melhor, olhando mais para mim, me valorizando cada dia mais", contou.