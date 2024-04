Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Dudu Azevedo e Carolina Dieckmann - Reprodução / Instagram

Publicado 16/04/2024 19:42 | Atualizado 16/04/2024 19:59

Rio - Durante o programa "Surubaum", desta terça-feira (16) Bruno Gagliasso fez uma revelação que surpreendeu Dudu Azevedo. Bruno contou que ele e Giovanna Ewbank começaram a namorar graças ao ator, que deu um fora na apresentadora há muitos anos atrás.

"Para quem não sabe, só sou casado com Giovanna, porque Dudu deu um pé na bunda dela", brincou Bruno, deixando Dudu tímido.



Bruno e Giovanna são os criadores do talk show "Surubaum", transmitido no canal do YouTube Gioh. No programa, amigos famosos do casal conversam abertamente sobre relacionamento, amor, paixão, tesão e sexo.



Eles estão casados há 14 anos e tem três filhos juntos: Títi, de 10 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 3.

