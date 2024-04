Camila Pitanga - Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2024 07:17

Rio - Camila Pitanga revelou que sua mãe, Vera Manhães, de 74 anos, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (15). Embora não tenha revelado o motivo da mulher ter sido internada, ela agradeceu à equipe médica que cuidou da genitora durante o período no hospital

A atriz de 46 anos destacou a importância de todos os profissionais envolvidos, desde enfermeiras até a equipe do CTI, e comemorou a volta da mãe para casa. "Obrigada, equipe! Minha mais profunda gratidão, mama já está em casa", escreveu ela, que é fruto do relacionamento de Vera com Antonio Pitanga.

Carioca, Camila começou sua carreira como atriz em 1993, quando interpretou um dos papéis principais em "Sex Appeal", seguindo com outros personagens consistentes em produções como "Fera Ferida", "A Próxima Vítima", "Pecado Capital" e nas temporadas 2 e 3 de "Malhação".

Mas o seu trabalho mais lembrado pelo público foi a Bebel de "Paraíso Tropical", uma prostituta que conquistou o público pelo apelo cômico em suas cenas de vilania. Ao longo de sua carreira, Camila protagonizou diversas novelas como "Cama de Gato", "Lado a Lado", "Babilônia" e "Velho Chico".