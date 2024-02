Thaila Ayala - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2024 17:26 | Atualizado 24/02/2024 17:38

Rio - Thaila Ayala encantou as redes sociais neste sábado (24) ao compartilhar os primeiros passos da sua filha caçula, Tereza, de dez meses de idade, fruto do relacionamento com Renato Góes.

A bebê completou dez meses no último dia 16. Na ocasião, a atriz registrou alguns momentos ao lado da família em sua casa, que fica no Rio de Janeiro.

“Dez meses de Tereza! Dez meses do amor mais louco, transformador, apaixonante que existe!”, escreveu na época.