Paolla Oliveira pegando um bronzeado nas Maldivas - Reprodução / Instagram

Publicado 24/02/2024 17:07 | Atualizado 24/02/2024 17:07

Rio - Paolla Oliveira abriu o álbum de fotos da viagem nas Maldivas, neste sábado (24), e encantou os fãs ao posar de biquíni. A rainha de bateria da Grande Rio está curtindo férias com o namorado Diogo Nogueira após brilhar no carnaval.







"Diretamente do paraíso! Que lugar surreal", escreveu a atriz na legenda da postagem no Instagram. Além de colocar o bronzeado em dia, Paolla Oliveira pedalou de biquíni no resort de luxo em que está hospedada. Como era esperado, os fãs lotaram o Instagram da rainha de bateria de elogios.

"Paolla, minha filha, vc não acha que já chega de humilhar a gente, não?", perguntou uma fã. "Imagina ser a Paola Oliveira e ir pra Maldivas com o Diogo Nogueira", disse outra. "Juro queria ser a bike", brincou uma terceira.