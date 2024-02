Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2024 15:11 | Atualizado 24/02/2024 16:28

Rio - Pedro Scooby respondeu nesta sexta-feira (23) os comentários negativos que recebeu após sua ex-mulher, Luana Piovani, anunciar que o filho mais velho que têm juntos, Dom, 11 anos, vai morar com ele no Brasil, enquanto ela continuará em Portugal.

"Não se esqueça que eles já moraram comigo. E parem de julgar a vida dos outros sem saber!", afirmou. "Ela está certa, ficar com o pai liberal final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia", tinha dito uma internauta.

"Julgando a vida dos outros sem saber! O dia que ele quiser, ele vai voltar para a casa da mãe porque, graças a Deus, ele tem pai e mãe, e ambos o amam muito", garantiu o surfista. Pedro e Luana foram casados de 2013 a 2019.

O surfista também é pai de Bem e Liz, de oito anos, do relacionamento com Luana, e Aurora, de um, fruto da atual relação com Cintia Dicker