Davi Lucca e Mavie estão em Andorra, uma região de neve na EspanhaReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2024 16:41 | Atualizado 24/02/2024 16:41

Rio - Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro ao compartilhar no Instagram um vídeo de Davi Lucca e Mavie andando de teleférico, neste sábado (24). Os filhos de Neymar estão em Andorra, uma região de neve na Espanha. Carol Dantas, mãe de Davi, também está viajando com eles, assim como a influenciadora Carol Cabrino, esposa do jogador Marquinhos, e seus três filhos.

Davi Lucca surge segurando Mavie no colo em viagem de teleférico pic.twitter.com/EVGRL31YZT — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) February 24, 2024

A mãe de Mavie esperava poder curtir a neve e esquiar, mas estava muito frio e preferiu voltar para o hotel por conta da filha de Neymar. Além disso, compartilhou alguns dos perrengues que estão passando na viagem com as crianças.

"Será que vou conseguir esquiar? Saudades", escreveu Bruna em uma legenda, ao mostrar as amigas, todas com crianças, em uma van indo para a estação de esqui. "A gente estava aqui na função de trocar fralda... Daqui a pouco vamos fazer umas 'fotinhas'. Só quando ela 'nanar' que vou esquiar. Será que vou conseguir?", disse ao filmar a paisagem na sequência.