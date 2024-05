Nanda Costa aposta em look ousado para evento - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 28/05/2024 07:56

Rio - Nanda Costa viralizou na web devido ao look usado no lançamento da série "Justiça 2", do Globoplay, no mês passado. Na ocasião, a atriz, que interpreta Mylena na produção, apostou em uma calça com o desenho de uma 'mão boba' e atraiu olhares. Com todo o burburinho em relação ao look no último dia, a artista revolveu leiloar a peça e doar o valor arrecadado para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul.

"Vi que viralizei com um vídeo antigo no lançamento de "Justiça 2", com essa calça. Acho que a gente agora pode ser solidário. Então, vou colocar essa calça em leilão, vou pegar esse dinheiro e vou doar para o Rio Grande do Sul", avisou ela em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira.

Na legenda da postagem, ela deu detalhes sobre sua iniciativa. "Devido ao barulho que essa calça fez nas últimas 24 horas, decidi fazer um leilão, em prol do Rio Grande do Sul. Convoquei a galera da A Arte na Fonde, uma plataforma de acesso a arte 100% solidária e acessível! Partindo do R$0. Os lances começam em R$0, e por aí vai... O leilão já tá valendo! Pode dar seu lance comentando seu lance aqui nesse post. O valor mais alto ficará fixado aqui nos comentários até segunda-feira que vem, dia 03/06 às 21h. Quando entraremos ao vivo pra encerrar o leilão, você ainda poderá dar lance ao vivo (na live) até batermos o martelo!. .O valor total do arremate será doado integralmente para uma ONG do Rio Grande do Sul, que será informada na segunda-feira. Aceito sugestões de ONG, de preferência alguma voltada a crianças".

Vários artistas elogiaram a atitude de Nanda. "Adorei. Você é demais, Nanda", comentou Adriane Galisteu. "Você é demais, garota", afirmou Paolla Oliveira. "Maravilhosa", declarou Sabrina Sato. A cantora Maria Gadú já demonstrou interesse na calça e deu um lance de R$12 mil. Xamã também deixou claro que deseja ter a peça. "Eu compro", avisou.