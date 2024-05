Samara Felippo e Leandriho Barbosa - Reprodução / Instagram

28/05/2024

Rio - Samara Felippo se manifestou sobre a notícia da determinação da Justiça de bloqueio das contas do ex-marido , o jogador de basquete Leandrinho, visando a penhora de mais de R$ 11,7 milhões. Apesar disso, ela garante que nada foi cumprido até o momento.

"Eu não vou me alongar muito, mas essa exposição só me prejudica, não me ajuda em nada. Então é isso, mas eu tenho muita esperança ainda que eu vou conseguir, porque o nome é Justiça. Então é isso, segura aí um pouquinho, ainda não aconteceu nada, mas eu tô na luta", disse ela nos Stories do instagram, nesta terça-feira (28).

O valor de R$ 11,7 milhões a ser penhorado se refere à ação movida por Samara Felippo para recuperar o montante da venda do imóvel onde o casal morou antes da separação. A dívida inicial era de R$ 3,4 milhões, acordada em setembro de 2014, mas nunca foi repassada para a artista, resultando em juros e correções monetárias. Com a decisão do juiz, a Justiça aguarda um período de três a cinco dias para a apresentação de relatórios fiscais que possam confirmar os valores obtidos nas contas de Leandrinho.



Em março, ela usou as redes sociais para expor o caso e revelou que Leandrinho havia transferido a propriedade da casa onde moravam para o nome do irmão dele, apesar de ela ter contribuído financeiramente para a compra do imóvel com o dinheiro da venda do apartamento que morava quando era solteira.

Samara Felippo é condenada a indenizar Mário Frias em R$ 15 mil

A atriz também comentou outra notícia envolvendo o seu nome, dada pela colunista Fábia Oliveira. Samara foi condenada pela Justiça a indenizar o deputado federal (PL-SP) Mário Frias em R$ 15 mil. O político e ex-Malhação processou a colega de profissão por conta de uma postagem nas redes sociais. Ele alegou ter sido ofendido por ela ao ser chamado de “merda”, “jumento” e até de “palhaço”.

"Em relação a outro caso, nossa, luta atrás de batalha, a gente vai recorrer ainda é na primeira instância. E é isso, e o que vocês viram. Na mídia, foi o que saiu, mas ainda não é nenhum caso ganho. Entendeu? E é isso. Não leiam nada e não venham falar coisas que ainda vocês não sabem. Vem para cá, eu estou aqui, vou esclarecer as coisas, até porque isso virou um processo público. E é isso. É chato, é. Mas é a vida", concluiu.