Lorena Improta fala sobre importância da divisão de tarefas na criação dos filhos

Publicado 29/05/2024 10:15

Rio - Lorena Improta utilizou as redes sociais, na noite desta terça-feira (28), para falar sobre a importância da divisão de tarefas na criação dos filhos, destacando a parceria que tem com o seu marido, Léo Santana, no cuidado da primogênita do casal, Liz, de três anos.

"Mesmo na rotina de trabalho que eu e Léo temos e com toda a rede de apoio que, eu entendo, gente, eu sou privilegiada de ter, nós temos uma divisão clara, claríssima, dos papéis na criação de Liz. Porque a ausência dos pais impacta todo o entorno da criança", disse a dançarina. "E como a gente já conversou aqui, o objetivo é construir um ambiente confortável na criação dos filhos, não é mesmo?. Então, converse, ouça, exponha os pesos, seus sentimentos e encontrem juntos uma forma da parentalidade ser mais confortável", concluiu a mãe da Liz.

Ela também pontuou a importância da participação paterna, dizendo que a mesma deve ser independente da relação amorosa com a mãe. "Você não fez o seu filho sozinha. Então, você não tem que criar ele sozinha. Isso vai muito além do relacionamento que você tem com o pai do seu filho, por exemplo, tá? É sobre o compromisso de vocês com a criação da criança que vocês colocaram no mundo. Um pai é tão responsável afetivamente pelo filho quanto uma mãe, por isso, a equidade da divisão de tarefas na criação é tão importante", ressaltou Lore.

Logo em seguida, a mulher do Léo Santana exemplificou algumas formas de dividir os papéis no dia a dia. "Enquanto a mãe, por exemplo, amamenta, o pai lava as roupas. Enquanto a mãe está numa reunião de trabalho, o pai brinca, lê um livro com a criança. Enquanto o pai troca a fralda, a mãe, por exemplo, prepara a mamadeira", citou.