Tati Zaqui em programa de televisão - Reprodução

Publicado 29/05/2024 20:48

Rio - A ex-funkeira Tati Zaqui, que se converteu à Igreja Evangélica no ano passado, tem dado declarações sobre como sua vida está mudando, e na quarta-feira (29), o novo relato aos seguidores foi a comemoração de nove meses sem fumar maconha e o desabafo sobre a dependência.

"A maconha entrou na minha vida antes da fama, antes do reconhecimento, e antes da minha vida pública. Ela me acompanhou por muitos anos, e eu tive várias fases", relatou, em reels do Instagram. "Eu me dei conta que eu precisava parar porque eu realmente estava fumando muito. E a maconha conseguiu fazer o que ela quer fazer com as pessoas: tirar elas da realidade".

Um tempo antes de se converter, ela denunciou violência doméstica sofrida no relacionamento com o ex-namorado, Thomaz Costa. "Eu passei por um momento muito difícil da minha vida, e eu não conseguia ter ação, eu não consegui me mover porque eu estava sempre muito chapada. Eu usava a maconha para fugir da dor, da tristeza, da infelicidade. A maconha me paralisou".

O processo de desmame foi complicado, segundo a artista gospel: sempre que ela prometia parar, voltava e fumava ainda mais que antes. Isso fez com que os amigos e familia perdessem a confiança nela. Tati fez, então, um contrato com ela mesma, definindo data e horário de quando iria parar de vez.

"Eu tenho que falar para vocês que não fui eu que tirei a maconha da minha vida, porque a maconha só saiu da minha vida quando eu entreguei ela para Deus", continuou. "Meu problema ia muito além da maconha - ela abriu portas para muitas coisas na minha vida. A partir do momento que eu assinei a decisão que tinha tomado, eu tinha que me respeitar e, além de tudo, a Deus"

Ela finalizou o desabafo em uma tentativa de conscientizar os fãs: " É possível uma vida saudável, uma felicidade nesse plano, que Deus nos deu. Não podemos fugir das frustrações, sempre chapado. Temos que estar 100% conscientes para ver o mundo como ele é".